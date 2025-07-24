Общество

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Изборске

Изборск отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 26 июля, сообщается в Telegram-канале главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Фото: Валерий Зайцев / Telegram

«Вместе с изборянами возложили цветы к мемориалу и почтили память воинов-освободителей села. Заупокойную литию о погибших защитниках отслужил настоятель собора Николая Чудотворца в Изборске иерей Дмитрий Федоров», - сообщил Валерий Зайцев.

Он отметил, что для взрослых и детей силами Изборского сельского дома культуры организованы праздничные мероприятия на центральной общественной территории.

«В такие дни мы всегда стараемся отметить достижения наших жителей. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил юбилейную медаль "50 лет совместной жизни" Иосифу Ивановичу и Ларисе Ивановне Лигижинским, поблагодарил за пример подрастающему поколению! Поздравляю изборян от всей души, желаю мира, добра и благополучия каждой семье!» - добавил глава района.