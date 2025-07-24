Общество

В Госдуме рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября

В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«С 1 сентября 2025 года вступают важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях. Так, в школах вводится новая должность - медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (или медицинский брат). На нее могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) - специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием», - сказал Леонов.

Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.

«Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию "медицинский пункт". Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж», - отметил он.

Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря, пишет РИА Новости.

«Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи», - добавил он.

По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.