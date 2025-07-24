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Общество

ГОСТ с рекомендациями по безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

27.07.2025 22:03|ПсковКомментариев: 0

ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступает в силу с 1 августа этого года.

В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы, кроме того, там подчеркивается, что мебель не должна самопроизвольно складываться.

Также документ описывает, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности - например, указаны нормы по зазорам и отверстиям, пишет РИА Новости.

Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 августа этого года.

При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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