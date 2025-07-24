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Как расслабиться и получать удовольствие от отпуска, рассказал психолог

Лето — это время для отдыха и восстановления сил, но иногда оно приносит не только радость, но и грусть. Важно помнить о своих потребностях, уметь расслабляться и получать удовольствие от каждого дня отпуска. Тогда лето станет по-настоящему ярким и запоминающимся. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

«Есть люди, которые умеют отдыхать, и люди, которые не умеют отдыхать и расслабляться. Это зависит от личности человека, от того, что он ожидает от отдыха, и совпадает ли его ожидание с тем, что он получает, что очень важно», - отметил эксперт.

Психолог добавил, что во время отпуска работа не должна отвлекать отдыхающего.

«Если человек отдыхает, то процесс отдыха должен быть полным. Не нужно отвечать на рабочие звонки, решать рабочие вопросы», - подчеркнул Сергей Лунюшин.

Специалист также отметил, что вид отдыха должен быть интересен для человека. Кому-то интересно ехать на дачу, а кому-то сидеть дома или, например, съездить, в путешествие.

«То есть, у каждого свои интересы. Но бывает так, что одному интересно одно, а другому - другое. Допустим, одному интересно на дачу поехать, а другой хочет поехать в Сочи. Но он вынужден ехать на дачу, потому, что так или муж, или мама сказали. Тогда для одного члена семьи отдыха, естественно, не получается», - рассказал психолог.

Эксперт уточнил, что вопросы отдыха всегда индивидуальны. Например, семья выбирает поездку. Но кому-то хочется, посмотреть все достопримечательности, а кому- то - полежать на пляже, позагорать, пишет RuNews24.ru.

«Все должно соответствовать индивидуальным особенностям, потребностям человека. Тогда отдых будет продуктивен, и человек действительно получит новое впечатление, и сможет отключиться и от работы, и от быта, что немаловажно», - заключил собеседник издания.