Общество

Молодые лидеры из Псковской области участвуют во Всероссийском форуме «Территория смыслов»

Делегация из Псковской области участвует во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Делегация из Псковской области представляет регион на смене «Единство». С 25 по 29 июля молодые депутаты, лидеры молодежных парламентов, организаций и политических объединений, а также лидеры общественного мнения и молодые специалисты социально-гуманитарного профиля обсуждают сохранение ценностного суверенитета и развитие российской политической системы.

На форуме уже прошли дискуссии и лекции о российской государственности, роли молодежи, традиционных ценностях, политическом процессе и его изменениях. Участники встретились с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В программе также запланированы встречи с лидерами политических партий и дебаты о будущих политических вызовах.

«Этот форум - шанс для молодых политиков встретиться с представителями власти, научиться чему-то новому и обменяться опытом с коллегами», - поделился мнением участник делегации Михаил Екимов.

Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).