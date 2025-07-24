Общество

Константин Болотин: Уважаю ПЛН за информирование граждан о нашем регионе

Псковская Лента Новостей долгий срок продолжает информировать граждан о работе и жизни региона. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской думы и директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«25 лет для любого предприятия — это очень большой срок. Особенно для предприятия, ведущего свою деятельность в средствах массовой информации, где очень много политизированных вопросов. Надо уметь отслеживать тенденции, действия органов власти и участников политических процессов. Вам, конечно, большое уважение за то, что вы такой долгий срок смогли пронести и информировать граждан о работе и жизни всего нашего региона», — отметил Константин Болотин.

Он подчеркнул, что ПЛН необходимо искать новые идеи и возможности для развития.

«Вы не только отмечаете работу и в городе, но и во всей нашей области. Молодцы, продолжайте действовать дальше. Необходимо искать, конечно же, и новые идеи, новые возможности продвигать информацию в соответствии с реалиями сегодняшними. Вы работаете активно и продолжаете в этом же духе», — добавил Константин Болотин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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