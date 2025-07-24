Общество

Поезд Петербург – Великие Луки изменит номер второй раз за два года

Поезд Петербург – Великие Луки останется на Витебском вокзале и не вернется на Ладожский. Он снова изменит номер второй раз за два года, сообщила в Telegram-канале «1520. Все о ж/д».

С 26 октября 2025 года поезд будет курсировать под номером 377/378.

В начале июня стало известно, что поезд №607/608 сообщением Петербург – Великие Луки с 22 августа будет уходить с Витебского вокзала. Тогда изменения в расписании неофициально объясняли ремонтными работами на железной дороге.

Поезд будет уходить из Петербурга почти на полтора часа раньше нынешнего времени (в 21:07 вместо 22:30) и прибывать в Великие Луки на час раньше (в 6:30 вместо 7:30). В сторону Петербурга расписание практически не изменится.

Пассажиры раскритиковали новый график. Это последний поезд с Витебского вокзала и отправление в 21:07 многим кажется слишком ранним. Теперь поезд приходит на крупные станции по маршруту глубокой ночью вместо раннего утра – в Сущево в 3:23 вместо 5:20, в Локню – в 4:24 вместо 5:56.

Изменение расписания приведет и корректировке графика вагонов беспересадочного сообщения Петербург – Себеж. Теперь они будут стоять в Великих Луках 3 часа 40 минут вместо 2 часов 40 минут. Таким образом общее время в пути составит 15 часов 39 минут вместо 14 часов 16 минут.

Поезд был переведен с Витебского вокзала на Ладожский несколько лет назад ради запуска вагонов беспересадочного сообщения Великие Луки – Мурманск, которые на Ладожском вокзале перецепляют к поезду №15/16 Москва – Мурманск. С августа вагоны будут ходить в составе поезда Мурманск – Псков, а перецеплять их будут в Дно. В декабре 2023 года поезду изменили номер с 677/678 на 607/608.