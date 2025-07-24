Общество

Росгвардия проводит в Пскове отбор мужчин на службу в новых субъектах России

В Псковской области продолжает работу пункт отбора граждан на службу в подразделениях Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Источник: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В региональном управлении Росгвардии проводится отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат.

«Денежное довольствие от 207 000 рублей. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации». - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно) и по ссылке.