Общество

В России зафиксирован высокий показатель распространенности мигрени

В России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени - 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек, заявила президент Российского общества по изучению головной боли, профессор Сеченовского университета Гюзаль Табеева.

«В Российской Федерации один из самых высоких показателей распространенности мигрени, то есть количество в процентах пациентов. Эта цифра составляет 20,8%, согласно самому последнему большому эпидемиологическому исследованию. То есть если мы будем пересчитывать на население Российской Федерации, то эта цифра приближается к 30 миллионам человек», - сказала она в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Она отметила, что мигрень появляется рано, поэтому очень большое количество детей имеют разные ее проявления. Есть существенные различия в объемах заболевания ею между мужчинами и женщинами.

«То есть в наиболее репродуктивном возрасте женщины страдают в три раза чаще мигренями. И вообще вот эта дезадаптация вследствие этого заболевания, она максимально выражена как раз в самые трудоспособные годы», - пояснила специалист.

Как следует из презентации, подготовленной Табеевой, от мигреней страдают 7,5% мужчин и 25% женщин.

Начальник управления организации медицинской помощи по ОМС ФФОМС Галина Костина уточнила, что мигрень имеет большое распространение. Она является частой причиной отключения от работы, также с мигрень при обострении мешает выполнять домашние дела.

«На сегодняшний день, уже в 2025 году, по обращению с проблемами мигрени, было оказано за первое полугодие уже более 7000 случаев нашим пациентам, в том числе и в федеральных клиниках. В федеральных клиниках более 1000 случаев было обращений и оказана помощь нашим гражданам», - сказала Костина в ходе круглого стола.