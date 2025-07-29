Общество

Госфильмофонд запустил первый в России архивный телеканал

Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации запустил кабельный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени», зрители которого смогут путешествовать во времени и пространстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Это первый в мире развлекательно-познавательный канал подобного рода: уникальная коллекция архивных материалов Госфильмофонда, свыше 1000 часов контента, будет впервые оцифрована и показана для широкой аудитории. Зрители старшего возраста смогут заново побывать во временах своей молодости. Молодое поколение откроет для себя абсолютно новый мир, ощутит красоту и силу его героев, оценит масштабы их достижений, зарядится добротой и искренностью», - отметили в правительстве.

Телеканал «Госфильмофонд. Машина времени» создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках исполнения поручения Президента России о сохранении и защите исторической памяти. Он вещает круглосуточно в формате высокой четкости (HD).

Прямой эфир канала уже доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink и в сети Интернет.