Общество

«Деловая Россия» и министерство экономического развития Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения между министерством экономического развития Псковской области и региональным отделением «Деловой России» состоялось в рамках открытия офиса «Деловой России» в Пскове 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соглашения подписали председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников и министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«Формализовали отношения, которые и так хорошо выстраиваются. По факту мы давно сотрудничаем. Поле для реализации обширное. Уверен, что это пойдёт на пользу Псковской области», - сказал Андрей Михеев.

Напомним, 29 июля в Пскове открыли офис «Деловой России».