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Как выбрать импланты для идеальной груди, рассказал пластический хирург

Размер имплантов напрямую влияет на внешний вид груди, ощущение после операции и комфорт в повседневной жизни. Неправильно выбранный объем может привести к неудовлетворенности результатом, дискомфорту или даже необходимости повторной операции. Об этом рассказал известный российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

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Эксперт подчеркнул, что однозначно ответить на вопрос, какого размера выбрать имплант, очень сложно, поскольку многое зависит от исходных пожеланий пациента и исходного состояния тканей, растяжение ткани груди, роста, веса и конституции человека, его возраста.

«По опыту, конечно, женщины и девушки выбирают большой объём груди, чтобы в дальнейшем ее не переделывать. Были случаи, когда пациенты выбирали более меньший объём имплантов, но в итоге через какое-то время переустанавливали на более больший объём. Здесь многое зависит от пожеланий пациента, от круга общения пациента, от его образа жизни», - уточнил пластический хирург Андрей Леликов.

При этом более спортивные девушки выбирают импланты меньшего объёма, ведь образ жизни и окружение влияет в значительной мере на выбор формы и размера груди.

«Сейчас наблюдается мода на достаточно большой объём груди. Второй и третий размер груди наиболее популярны», - уточнил хирург.

Андрей Леликов посоветовал перед принятием решения обязательно проконсультироваться с опытным пластическим хирургом, который поможет определить оптимальный размер имплантов для достижения мечты о красивой и гармоничной груди. Главное — это здоровье и удовлетворенность результатом, пишет RuNews24.ru.