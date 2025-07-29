Общество

Штрафы за загрязнение водоемов увеличат вдвое

Штрафы для граждан за загрязнение водоемов канализационными стоками и мусором увеличат вдвое. Госдума планирует рассмотреть законопроект Республики Крым в первом чтении в сентябре, его поддерживают правительство и Счетная палата.

В настоящее время минимальный размер наказания для физлиц составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей, а максимальный — от 1,5 до 2 тыс. рублей. Как считают авторы законопроекта, такой штраф не останавливает граждан, которые, согласно пояснительной записке к законопроекту, являются основными нарушителями.

«Антропогенными факторами, влияющими на качество питьевой воды в Республике Крым, является, среди прочего, сброс гражданами канализационных сточных вод в водные объекты, используемые в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования», — говорится в документе.

В качестве примера в нем приводится статистика Росводресурсов по ежегодному увеличению объема таких стоков. Так, если в 2022 году он составлял 36,18 млрд куб. м, то в 2023 году уже 37,47 млрд куб. м, пишут «Известия».

Как уточняют авторы законопроекта, в Крыму самовольный сброс гражданами канализационных вод был зафиксирован в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке, Симферополе, а также в Симферопольском, Бахчисарайском, Кировском и Нижнегорском районах. Помимо грязных стоков, как сообщают разработчики инициативы, были выявлены нарушения, которые могут повлечь загрязнение, засорение мусором и истощение водоемов.