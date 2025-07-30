Общество

Шанс на солнечную и сухую погоду в августе очень большой – Тала Нещадимова

Понижение температур ожидается на территории Псковской области на следующей неделе. Однако в августе в регион еще может прийти потепление. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Температура воздуха снизится до +20 градусов. Прогнозируются существенные осадки в начале следующей недели.

«Но шанс того, что в августе еще установится солнечная и сухая погода, есть. И этот шанс очень большой», – заключила синоптик.