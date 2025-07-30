Общество

Партия «Новые люди» помогла тысячам студентов создать первые стартапы

В Москве подвели итоги седьмого сезона программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Её участниками стали тысячи студентов со всей страны. В течение нескольких месяцев они проходили обучение основам предпринимательства и создавали собственные стартапы. Лучшие из них презентовали на федеральном уровне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: «Новые люди»

С этого сезона в программе было три трека: базовый предпринимательский, инновационный, где акцент делался на новых технологиях, и городской, связанный с развитием среды.

На направлении «Городские решения» победила образовательная экосистема «ПроОбраз21»: обучение школьников инженерным и IT-компетенциям в формате кружков и онлайн-курсов. Лучший инновационный стартап представила команда из ЛНР: студенты разработали бионические протезы с миоэлектрическим управлением, персонализированной настройкой и комплексной поддержкой. На базовом треке «золото» взяла команда из Москвы с производством модульных ювелирных украшений. Можно комбинировать между собой детали, получая уникальный результат.

Всего финал собрал около 200 команд начинающих предпринимателей со всей страны. Их идеи оценили федеральные эксперты: опытные предприниматели и управленцы, в том числе депутаты Госдумы.

«Растёт и качество, и уровень идей. Становится больше глубоких, серьёзных, технологических проектов. Все они решают одну очень важную задачу. Президент сказал, что стране нужно больше молодых предпринимателей. И они должны сильнее влиять на экономику. Мы с программой "Я в деле" добиваемся этого прямо сейчас!» — рассказывает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Следующий сезон «Я в деле» начнётся в сентябре. Участников по-прежнему ждёт обучение и создание собственных бизнес-проектов. Присоединиться к программе могут все желающие студенты, в том числе из Псковской области. Для этого нужно оставить заявку на сайте явделе.рф.

Всероссийская образовательная программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» работает с 2022 года при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах страны. За это время программа охватила по всей России 310 000 студентов и школьников. 84 000 выпускников запустили после выпуска свои предпринимательские проекты в формате стартапов.