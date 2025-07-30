Опубликована афиша мероприятий к 95-летию ВДВ в Великих Луках

Афишу мероприятий, посвящённых празднованию 95-летию ВДВ в Великих Луках, предоставили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Изображение: администрация города Великие Луки
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск России:
11:00 Торжественная церемония, возложение цветов и венков.
Место проведения: сквер «Воинской славы», памятный знак «Великолучанам, погибшим в "горячих точках"».
12:00 Торжественный митинг и церемония открытия бюста Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова.
Место проведения: Аллея памяти десантников 6-ой роты (на территории, прилегающей к Братскому кладбищу воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, улица Дьяконова, 58).
14:00 Праздничный концерт, посвящённый празднованию 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.
Место проведения: летняя эстрада, парк «Петровский».
День Воздушно-десантных войск установлен в 1930 году в СССР в честь ВДВ ВС СССР. Отмечается ежегодно 2 августа.