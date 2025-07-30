Общество

День дружбы провели в Великих Луках

Отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках инициировала и провела праздник двора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Е. Николаенкова

«30 июля, в Международный день дружбы, в микрорайоне, носящем символичное название "Дружба", во дворе дома №30/12 по улице Гражданской прошел яркий дворовый праздник под названием "Двор Дружбы"», - рассказали в партии.

Инициатором мероприятия выступило Великолукское местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке Городского дома культуры имени Ленина и городского комитета по физической культуре и спорту.

«Прошедший праздник стал еще одним шагом к возрождению в нашем городе добрых добрососедских традиций. Издавна дружба считается высокой человеческой ценностью. Друзья – это люди, с которыми можно весело провести время. Друг – это человек, которому можно доверить свои секреты. Международный день друзей основан именно для того, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и различных препятствий мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас», - отметили в «Единой России».

Мероприятие началось с официальной части. Пришедших великолучан самых разных возрастов поздравили почетные гости в лице заместителя главы города, депутата Великолукской городской Думы Сергея Агарева, секретаря Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова и помощника депутата Великолукской городской Думы, специалиста приемной общественных советников Елены Казицкой.

Сергей Агарев отметил, что в городе на Ловати продолжается традиция проведения дворовых мероприятий, возрожденная в свое время по инициативе главы Великих Лук Николая Козловского. Как подчеркнул Сергей Агарев, подобные встречи способствуют сплочению великолучан и развитию добрососедства, что очень важно. В завершение своего выступления он пожелал всем великолучанам летнего настроения, хорошей погоды, позитивных эмоций, а также анонсировал сюрприз для самых юных участников.

Благодарственные грамоты Великолукского городского отделения «Единой России» получили общественные советники главы города от избирательных округов №12 и №13. Это Мария Галямина, Галина Никитина, Елена Ефремова, Виктория Михайлова, Людмила Тинкович, Ольга Васильева, Лариса Кирьякова, Альбина Григорьева, Татьяна Оваденко, Валентина Кирсанова, Дмитрий Коваленков и Наталья Иванова. Их активная гражданская позиция, инициативность и неравнодушие к судьбе микрорайона являются примером для горожан.

«Для детей праздник стал настоящим волшебством», - подчеркнули в партии. Аниматоры во главе с членом «Единой России» и победителем областного конкурса «Воспитатель года России-2023» Ириной Риссамакиной устроили красочный праздник. Сказочные персонажи — Чебурашка, Медведь, Собака и Солнышко — веселили ребят, организовывали конкурсы и танцы под зажигательную музыку. Параллельно проходили спортивные эстафеты, где команды от домов соревновались в ловкости и быстроте.

В завершение праздника Сергей Агарев, как и обещал, порадовал детей сладкими подарками.