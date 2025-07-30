День дружбы провели в Великих Луках

Отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках инициировала и провела праздник двора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: Е. Николаенкова
«30 июля, в Международный день дружбы, в микрорайоне, носящем символичное название "Дружба", во дворе дома №30/12 по улице Гражданской прошел яркий дворовый праздник под названием "Двор Дружбы"», - рассказали в партии.
Инициатором мероприятия выступило Великолукское местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке Городского дома культуры имени Ленина и городского комитета по физической культуре и спорту.
Мероприятие началось с официальной части. Пришедших великолучан самых разных возрастов поздравили почетные гости в лице заместителя главы города, депутата Великолукской городской Думы Сергея Агарева, секретаря Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Константина Максимова и помощника депутата Великолукской городской Думы, специалиста приемной общественных советников Елены Казицкой.
Сергей Агарев отметил, что в городе на Ловати продолжается традиция проведения дворовых мероприятий, возрожденная в свое время по инициативе главы Великих Лук Николая Козловского. Как подчеркнул Сергей Агарев, подобные встречи способствуют сплочению великолучан и развитию добрососедства, что очень важно. В завершение своего выступления он пожелал всем великолучанам летнего настроения, хорошей погоды, позитивных эмоций, а также анонсировал сюрприз для самых юных участников.
Благодарственные грамоты Великолукского городского отделения «Единой России» получили общественные советники главы города от избирательных округов №12 и №13. Это Мария Галямина, Галина Никитина, Елена Ефремова, Виктория Михайлова, Людмила Тинкович, Ольга Васильева, Лариса Кирьякова, Альбина Григорьева, Татьяна Оваденко, Валентина Кирсанова, Дмитрий Коваленков и Наталья Иванова. Их активная гражданская позиция, инициативность и неравнодушие к судьбе микрорайона являются примером для горожан.
«Для детей праздник стал настоящим волшебством», - подчеркнули в партии. Аниматоры во главе с членом «Единой России» и победителем областного конкурса «Воспитатель года России-2023» Ириной Риссамакиной устроили красочный праздник. Сказочные персонажи — Чебурашка, Медведь, Собака и Солнышко — веселили ребят, организовывали конкурсы и танцы под зажигательную музыку. Параллельно проходили спортивные эстафеты, где команды от домов соревновались в ловкости и быстроте.
В завершение праздника Сергей Агарев, как и обещал, порадовал детей сладкими подарками.