Общество

Музей Победы предлагает псковичам увековечить фронтовые письма

Жителей Псковской области приглашают передать озвученные и оцифрованные фронтовые письма в Музей Победы. В рамках проекта «Голоса Победы» все желающие могут увековечить весточки участников Великой Отечественной войны в новой экспозиции музея на Поклонной горе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

«Наш проект не просто оживляет голоса героев прошлого, он помогает протянуть ниточку связи между поколениями, приблизиться к нашим дедам и прадедам, понять их чувства, тревоги и надежды. Письма, которые писали солдаты Красной армии, позволяют воссоздать образ участников войны, их настроения, с которыми писались эти весточки в минуты затишья на поле боя, а также передать безграничную веру в Победу всего военного поколения. Благодаря проекту письма, которые хранятся в разных уголках нашей страны и даже за рубежом, стали доступны широкой аудитории и зазвучали голосами потомков поколения победителей», — подчеркнули в Музее Победы.

Принять участие в проекте могут семьи, в которых сохранились фронтовые письма, а также сотрудники региональных музеев, в которых собраны коллекции писем военных лет. Необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. Материалы принимаются онлайн, на сайте Музея Победы.

«С момента старта проекта в декабре 2024 года собрано уже около 2 тысяч озвученных писем времен Великой Отечественной войны. Это письма из фондов Музея Победы, учреждений-партнеров Международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, программы «Школьный музей Победы», семейных архивов жителей России. Среди участников акции — ветераны, потомки прославленных полководцев, деятели культуры и искусства, руководители государственных учреждений и патриотических общественных организаций, журналисты, волонтеры», — отметили в Музее Победы.

Все материалы размещаются в масштабной экспозиции «Путь к Победе», посвященной воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны. До конца года в честь 80-летия Великой Победы все желающие могут посетить экскурсионные программы по новой экспозиции бесплатно.