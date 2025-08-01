Общество

Председателя Псковского городского суда проводили в почетную отставку

Председателя Псковского городского суда Николая Борисова проводили в почетную отставку 1 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Судьи, аппарат суда, мировые судьи города Пскова выразили Николаю Борисову глубокую признательность за многолетнюю работу на посту председателя суда.

За значительный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Николаю Борисову вручена медаль Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За трудовую доблесть».

Николай Борисов сердечно поблагодарил коллектив за совместную работу, отметил важность поддержания профессионализма в современных быстро меняющихся условиях жизни, значимость и незыблемость отправления правосудия.