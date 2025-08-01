Общество

900 первоклассников пойдут в школу в Великих Луках в новом учебном году

Исполняющая обязанности начальника городского управления образования Инна Репях выступила с докладом о готовности муниципальных образовательных учреждений Великих Лук к новому учебному году на заседании Великолукской городской Думы сегодня, 1 августа. Об этом гордума Великих Лук сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Великолукская городская Дума

Муниципальная система образования ставит в приоритет подготовку конкурентоспособных граждан, соответствующих запросам территории и современным вызовам, отметила ИО начальника управления образования в Великих Луках. Все цели и проводимые мероприятия закреплены в муниципальной программе «Развитие образования, реализация молодёжной политики, гражданского единства». Ежегодно во время летних каникул в рамках подготовки к учебному году решаются вопросы комплектования кадрами, повышения квалификации учителей, пополнения учебной базы и учебников, ремонт зданий, устраняются замечания проверяющих органов, обеспечивается пожарная и антитеррористическая безопасность.

«На сегодняшний день подготовкой к новому учебному году охвачены 40 учреждений сферы образования города: 17 школ, 19 детсадов и 4 учреждения дополнительного образования. Ожидаемое число школьников – 11 268, из них 900 первоклассников. Количество детей в дошкольных учреждениях ожидается на уровне 3 772», – отметила Инна Репях.

Приемка образовательных организаций пройдет с 11 по 15 августа с участием представителей администрации города, городской Думы, ОМВД, ФСБ и отдела образования.