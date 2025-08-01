Общество

В Пскове росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны

Торжественное мероприятие состоялось у памятника героям Первой мировой войны в Пскове. Ветераны, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в церемонии возложения цветов в память о павших защитниках Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Минутой молчания собравшиеся почтили память российских воинов, отдавших свои жизни за Родину.

Монумент был открыт в 2014 году по инициативе Российского военно-исторического общества на территории, где в годы Первой мировой войны располагалась 24-я пехотная дивизия.

Напомним, 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. Именно в этот день 111 лет назад Германия объявила войну Российской империи.