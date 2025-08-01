Общество

Семейный антиквиз и пенная дискотека ждут псковичей на юбилее «Лукоморья»

Разнообразную программу подготовил псковский центр загородного отдыха «Лукоморье» в честь своего 20-летия. Праздник пройдет с 1 по 3 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей представители центра.

В течение трех дней гостей ожидает:

1 августа (пятница) в 20:00 - семейный антиквиз, вход свободный;

2 августа (суббота) в 20:00 - развлекательная программа «Азарт шок», вход свободный;

3 августа (воскресенье) с 13.00 - анимация, пенная дискотека, игровые программы, призы и подарки, вход свободный на мероприятие.

Вход на территорию Лукоморья по «тарифу одного дня». Подробнее о тарифе можно узнать по ссылке.

Напомним, псковскому центру загородного отдыха «Лукоморье» в этом году исполняется 20 лет.