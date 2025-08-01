Общество

Более 90 белгородских детей прибыли в Псковскую область на каникулы

Более 90 ребят из Белгородского региона прибыли в Псковскую область для оздоровления и завершения каникул сегодня, 1 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковского региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Первые несколько дней дети будут знакомиться с природой и культурным наследием Псковской области в поселке Пушкинские Горы и его пригороде, в том числе посетят с экскурсиями площадки музея-заповедника «Михайловское».

После адаптационного периода ребята отправятся в Невельский муниципальный округ для участия в летней оздоровительной смене детского загородного лагеря «Звездный». В течение 3-х недель детей ждет разнообразная программа, направленная на укрепление их здоровья, патриотическое и духовно-нравственное развитие.

Отдых белгородских детей на территории Псковщины организован по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.