Общество

День ВДВ в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Празднования Дня воздушно-десантных войск состоялось 2 августа в Пскове.

Важный для каждого десантника день начался с молебна в храме Александра Невского. Затем все желающие могли почтить память павших военнослужащих в нескольких знаковых местах: в деревне Выбуты, на площади Героев-десантников в Пскове и возле главного символа, олицетворяющего силу и мужество всех десантников — купола в Черехе, установленного в честь погибших бойцов 6-й роты. Также на территории 76-й дивизии состоялось торжественное построение военнослужащих.

Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.