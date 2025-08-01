Общество

ИП в Пскове могут оштрафовать за нарушения в сфере отдыха и оздоровления детей

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление прокурора Псковского района к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Заявление приняли к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Согласно материалам дела, в ходе проведения в отношении индивидуального предпринимателя проверки в семейном клубе «FUNтастика», расположенном в городе Пскове, прокуратура установила нарушения требований действующего законодательства об организации отдыха, оздоровления и времяпрепровождения детей, в том числе законодательства о техническом регулировании для указанных целей.

В соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.