Общество

Врач назвала признаки некачественного розжига для костра

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, по каким признакам можно определить некачественный розжиг для костра.

Специалист отметила, что некачественную жидкость для розжига, которую часто используют при приготовлении шашлыка, легко распознать по внешнему виду и характерному запаху.

Врач пояснила, что жидкости для розжига бывают разных видов и самыми предпочтительными являются те, что содержат парафин. Допустимо также использовать спиртосодержащие средства, однако, по ее словам, такая жидкость должна быть прозрачной, находиться в прозрачной бутылке и не содержать осадка. При открытии тары запах не должен быть резким — если он есть, от использования такой жидкости лучше отказаться, так как она, скорее всего, некачественная.

Чернышова также подчеркнула, что покупать розжиг стоит только в надежных крупных магазинах, а не с рук или в придорожных палатках. Она обратила внимание на то, что упаковка должна быть с цельной этикеткой, на которой указан состав средства.

Кроме того, врач напомнила, что качественная жидкость для розжига при правильном применении не опасна для человека и не проникает в мясо, пишут aif.ru.