Общество

Любовь Трифонова посетила сельскохозяйственные кооперативы Новоржевского округа

Глава Новоржевского муниципального округа совместно с замминистра сельского хозяйства Псковской области Александром Никандровым и заместителем главы округа Ольгой Сысиной посетили с рабочим визитом сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) «Жадрицы», «Заря» и «Выбор». Об этом сообщила Любовь Трифонова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ Telegram-канал

«Цель - посмотреть, как идет заготовка кормов в хозяйствах при нынешних непростых погодных условиях», - рассказала она.

Руководители СПК рассказали о ходе заготовки кормов, преимущественно сенажа и силоса. Приступить к заготовке сена пока не позволят погода.

«Вместе посмотрели работу на полях СПК «Жадрицы», закладку силоса в СПК «Выбор», посетили обеденные дойки на дворах Пришвино и Щербово, обсудили трудности», - написала Любовь Трифонова.

Александр Никандров предложил предоставить документы на получение субсидии за молоко, а также дал рекомендации по заготовке кормов и уборке зерновых. Любовь Трифонова поручила оказать максимальное содействие хозяйствам в решении имущественных вопросов.