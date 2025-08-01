Общество

Цветы возложили у мемориала в Выбутах в День ВДВ

Сегодня мы также чтим память наших псковских десантников, чья доблесть и самоотверженность стали символом чести и достоинства русского солдата, написал глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Мемориал в Выбутах место особой силы и скорби, отметил глава города.

«Здесь, среди белых мраморных плит, мы чувствуем неразрывную связь поколений защитников Отечества. Возлагая цветы к подножию мемориала, мы выражаем глубокую дань уважения всем поколениям воинов-десантников. Тем, кто сражался в Великой Отечественной войне, выполнял интернациональный долг и защищал интересы страны в новейшей истории.Вечная память героям!» - подчеркнул Борис Елкин.