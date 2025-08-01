Общество

Дно празднует 100 лет со дня присвоения статуса города

3 августа отмечается 100 лет со дня присвоения Дно статуса города.

«Сегодня мы отмечаем не просто юбилей города — мы чествуем целую эпоху. Сто лет — это лишь мгновение в глубокой и древней истории Дно, которое впервые упоминается ещё в XV веке. Уже тогда здесь жили трудолюбивые и сильные люди, которые берегли свои традиции и трудились ради будущего», - отметил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

В конце XIX века город обрёл новое сердце — железную дорогу, заметил депутат: «Её ритм стал ритмом города: движение составов, работа путейцев, локомотивов, станции и депо — всё это определяет жизнь Дно уже более века. День железнодорожника — по-настоящему родной праздник для города».

«От всей души благодарю каждого, кто работает на железной дороге — вы настоящая опора города! Жители Дно — это труженики, хранители традиций, мастера своего дела. Люди, которые по-настоящему любят свой город, для которых он — место силы, памяти и гордости», - подчеркнул Александр Козловский.

Сегодня Дно развивается, продолжил он: «Сюда приезжают люди из разных регионов, здесь нужны новые дома, инициативы и молодёжь. Пусть улицы наполняются детскими голосами, а энергия труда передаётся из поколения в поколение. Пусть Господь хранит город и его жителей. С днём города, с днём железнодорожника, с юбилеем Дно!»