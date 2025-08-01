Общество

Серебристые облака запечатлели над Изборско-Мальской долиной. ВИДЕО

Серебристые облака запечатлели над Изборско-Мальской долиной. Снимки и таймлапс астроном-любитель Петр Митрофанов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии и видео: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Начался новый астропейзажный сезон и в Псковской области», - отметил Петр Митрофанов в ночь с 2 на 3 августа.

«Этой ночью порадовали серебристые облака. Все лето не находил сил и желания выйти, чтобы их сфотографировать где-то вне балкона, думал, что уже и не получится заснять их на фоне пейзажа, но прошедшей ночью все-таки повезло и заснял их над Изборско-Мальской долиной», - поделился он.

Также фотограф опробовал звездный фильтр на объектив 35мм.

Ранее Петр Митрофанов заснял на видео полярное сияние в Изборско-Мальской долине.