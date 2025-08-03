Общество

Борщевик скосили вблизи главной конюшни усадьбы Строгановых в Порховской округе

На минувшей неделе в усадьбе Строгановых в деревне Волышово в Порховском муниципальном округе проводили расчистку территории у главной конюшни от борщевика, сообщается в Telegram-канале усадьбы.

Фотографии: Усадьба Строгановых / Telegram

«Это агрессивное растение требует внимательного подхода. Мы принципиально не используем химикаты: удаление ведётся исключительно механическим способом, ищем и другие экологичные подходы, - рассказали в Telegram-канале. - Химические средства наносят вред почве, водоёмам и местной экосистеме — для нас это недопустимо. Парк — неотъемлемая часть ансамбля и тоже является памятником федерального значения. Восстанавливая усадьбу, мы бережно относимся не только к архитектуре, но и к природе».

Напомним, работы по скосу борщевика в усадьбе начались еще весной.

Смотрите также Борщевик скосили в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово

Усадьба Строгановых в Волышово - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород. Со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени.

Смотрите также Спящая красавица

Как сообщалось ранее, в усадьбе проектируют визит-центр, восстановлением занимается фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово».