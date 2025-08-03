Общество

ФССП планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие

Федеральная служба судебных приставов РФ планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие, рассказала замдиректора ФССП РФ Елена Захаркина.

«Мы сейчас активно внедряем элементы разрешительной системы Росгвардии, говоря о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть чисты перед законом. Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье», - рассказала она на панельной дискуссии «О служении Родине в ХХI веке: вызовы и задачи для молодых госслужащих» на форуме «Территория смыслов».

Она также отметила, что уже сейчас всех, кто удостаивается государственной награды, проверяют по базе должников, пишет РИА Новости.

«Он должен быть чист перед службой судебных приставов, и тогда у него есть шанс получить эту государственную награду», - заключила Захаркина.