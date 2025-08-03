Псковские росгвардейцы отработали вводные задачи по задержанию преступников

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области в ходе тактико-специального занятия подробно отработали учебные вопросы по задержанию преступников, передвигающихся на автомобильном транспорте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Фотогруфии: управление Росгвардии по Псковской области
Бойцы спецподразделения изучили различные приёмы и способы остановки автомобилей, совершенствовали технику задержания преступников и тактику действий штурмовой группы.
Основная цель тренировки омоновцев заключалась в обучении молодых сотрудников, повышении их уверенности, слаженности действий и совершенствование взаимодействия.