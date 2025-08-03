Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, последствия непогоды и повышение налога на самозанятых

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

• Очередная атака: воскресное отражение БПЛА.

• Выборы приближаются: старт регистрации на ДЭГ.

• Повышение налога на самозанятых.

• Убрали, да не все: санация зеленых насаждений на улице Некрасова продолжится.

• Снова шторм: в результате непогоды 12 тысяч жителей области остались без электроснабжения.

• Обнародовано имя взяткодателя по «делу Грацкого» - кто подарил авто?

• В политическом блоке, как всегда, комментарии нашего обозревателя Александра Савенко.

Телефон прямого эфира – 56-73-72.