Общество

Меры соцподдержки населения обсудили Михаил Ведерников и Наталья Мельникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с сенатором Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от региона Натальей Мельниковой, чтобы обсудить новые и актуальные направления социальной поддержки населения, наиболее важные решения верхней палаты парламента России, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

За время весенней сессии СФ одобрено более 350 законопроектов, треть из которых носит социально значимый характер. На личный прием к ней обратились 54 человека. Все вопросы адресные и не требуют системных решений.

Сенатор отметила, что в Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы особое внимание на федеральном уровне уделяется вопросам поддержки ветеранов, участников специальной военной операции и их семей, а также патриотическому воспитанию молодежи. Главе региона она рассказала о плодотворной совместной работе в этом сегменте вместе с сенатором Алексеем Наумцом, результатом которой является оперативное рассмотрение и решение вопросов участников СВО из Псковской области.

На федеральном уровне принимается множество законопроектов, посвященных поддержке участников спецоперации. В их числе, например, освобождение военнослужащих от госпошлины по судебным делам, оформление 2-й государственной пенсии.

В зоне постоянного внимания верхней палаты парламента и демографическая ситуация. В том числе, поддержка детства, материнства и студенческих семей — на федеральном уровне продолжают прорабатывать вопросы их всесторонней поддержки. Так, с нового учебного года вступит в силу закон об увеличении пособия по беременности для российских студенток, обучающихся очно, до регионального прожиточного минимума. Ранее эта сумма зависела от размера стипендии. Также в поле зрения федеральных органов, заметила сенатор, развитие профессионального образования, целевого обучения, популяризация кадетского образования, модернизация инфраструктуры детского отдыха и спорта.

Отдельно Михаил Ведерников и Наталья Мельникова обсудили вопросы лекарственного обеспечения населения Псковской области, поддержки граждан с орфанными заболеваниями, организации санаторно-курортного лечения льготников региона и предоставления жилья детям-сиротам. Сенатор рассказала о том, что продвигает на федеральном уровне проекты серьезной поддержки региона по этим острым социальным направлениям.

«По многим вопросам необходима федеральная поддержка. И здесь важно принимать системные решения», — отметил глава региона.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Наталья Мельникова рассмотрели новые возможные форматы взаимодействия с представителями Псковского землячества в Москве и на территории региона.