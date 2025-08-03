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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» об итогах выдвижения кандидатов

05.08.2025 12:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. 

В Псковском регионе продолжается подготовка к сентябрьским выборам, и буквально вчера, 4 августа, истек период, когда претенденты на кресло мундепа могли подать в ТИК документы на регистрацию в качестве кандидатов. 

Какова общая ситуация по подготовке к ЕДГ-2025? Какую работу в рамках подготовки к выборам проводят избиркомы? Каковы итоги выдвижения кандидатов? Сколько в итоге человек примет участие 13 избирательных кампаниях, которые пройдут в Псковской области в сентябре? Об этом и не только — в эфире. Ведущий — Константин Калиниченко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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