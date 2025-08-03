Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: «Наше место» в «сердце» Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о замечательном городском кафе «Наше место». В самом «сердце» Пскова, напротив Псковского кремля, находится уютное «Наше место», существующее уже четыре года. Совсем недавно оно преобразилось внешне: изменился интерьер, и теперь атмосфера буквально пропитана русским духом — от традиционных элементов декора вроде матрешек, самоваров и гжели до особой атмосферы и авторских десертов.

Как гости воспринимают новый облик кафе? Какие позиции меню пользуются наибольшей популярностью? Что из себя представляет проект «По матрешкам»? Какую роль играет конкуренция в развитии бизнеса?

Об этом и не только — в эфире.