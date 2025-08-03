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Общество

Коллективу Псковского районного суда представили нового зампредседателя

05.08.2025 16:31|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районном суде состоялось мероприятие, на котором председатель суда Ольга Захарова представила коллективу нового заместителя председателя - судью Евгения Радова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Евгений Радов был назначен на должность заместителя председателя указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов» от 09.07.2025 №463 на 6-летний срок полномочий. 

Ольга Захарова пожелала Евгению Радову успешной трудовой деятельности, уверенности и беспристрастности в отправлении правосудия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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