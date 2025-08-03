Коллективу Псковского районного суда представили нового зампредседателя

В Псковском районном суде состоялось мероприятие, на котором председатель суда Ольга Захарова представила коллективу нового заместителя председателя - судью Евгения Радова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Фото: пресс-служба судов Псковской области
Евгений Радов был назначен на должность заместителя председателя указом президента Российской Федерации «О назначении судей федеральных судов» от 09.07.2025 №463 на 6-летний срок полномочий.
Ольга Захарова пожелала Евгению Радову успешной трудовой деятельности, уверенности и беспристрастности в отправлении правосудия.