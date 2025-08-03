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Общество

Молодые псковичи представили свой регион на форуме «Экосистема. Заповедный край»

06.08.2025 14:14|ПсковКомментариев: 0

В Камчатском крае 5 августа запустился всероссийский экологический молодёжный форум «Экосистема. Заповедный край» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и проходит на базе всероссийского экологического центра «Экосистема» – проекта Росмолодёжи, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе Росмолодёжи.

Фотографии: форум «Экосистема. Заповедный край»

Участниками стали 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России, в том числе из Псковской области.

«На площадке форума состоится содержательный разговор по широкому кругу проблем экологической повестки. Его участники поделятся полезным опытом и лучшими практиками. Предложат свои проекты в сфере природопользования и охраны окружающей среды, повышения экологической культуры, внедрения «зелёных» технологий, развития туризма. И, конечно, отдельно отмечу образовательную программу вашей встречи. То особое внимание, которое организаторы уделяют полевым и лабораторным исследованиям, лекциям и обучающим семинарам», -  направил приветствие в адрес участников форума президент России Владимир Путин.
 

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что молодое поколение активно вовлечено в защиту природы и экологического благополучия страны.  

«Инициативы, предложенные участниками форума в предыдущие годы, уже нашли своё воплощение: построены экологические тропы, введены экологические уроки в школах, активно функционирует один из круглогодичных молодёжных образовательных центров, открытых по поручению нашего президента, – "Экосистема". Программа форума включает изучение современных технологий в области возобновляемой энергетики и посещение действующих объектов геотермальной энергетики на Камчатке. В этом году на площадке также будет работать полевая экспериментальная лаборатория с профессиональным оборудованием, где 600 участников из России и зарубежных стран смогут обрабатывать данные и совершенствовать свои навыки после выездных исследований и походов» , – отметил Григорий Гуров.

Форум «Экосистема. Заповедный край» традиционно становится знаковым событием в сфере экологии. Несмотря на погодные условия молодые люди со всей страны встретились в регионе для обсуждения вызовов в сфере природозащиты. По итогам форума они подготовят итоговые продукты в рамках тематических направлений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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