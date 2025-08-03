Общество

Шесть зараженных импортных партий яблок уничтожат в Псковской области

С 1 января по 31 июля на складе временного хранения в Псковской области должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили заражение 9 импортных партий яблок (183,6 тонны), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В яблоках, поставляемых из Республики Молдова, были выявлены живые имаго западного цветочного трипса, представляющего потенциальную угрозу для семечковых культур, так как объект является переносчиком вирусных заболеваний растений. Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных объектов в партиях молдавских яблок.

В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации по решению собственников 6 партий заражённых фруктов будут уничтожены, а 3 - возвращены.