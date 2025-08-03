Общество

Новые песочницы оборудовали в детском саде №56 в Пскове

Детский сад №56 в Пскове оборудован новыми песочницами, обновлённой мебелью в некоторых группах и свежим ремонтом помещений. А школа №12 встретит своих учеников отремонтированными классами и коридорами, спортивным залом и новой мебелью, рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Август – особенный месяц, когда ещё царит тепло лета, но уже ощущается приближение осени. Дети продолжают наслаждаться последними днями каникул, а в стенах школ и детских садов кипит работа по подготовке к новому учебному году. Ежегодно мы увеличиваем финансирование на ремонт образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, благодаря чему ни одна школа и садик не остаются без внимания. Конечно, масштабы работ отличаются, но мы стремимся сделать пребывание детей более комфортным и безопасным», - сказал Борис Елкин.

Каждый новый стол, каждая отремонтированная раздевалка – это вклад в будущее следующего поколения, уверен глава города.