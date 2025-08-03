Общество

На Солнце произошла еще одна вспышка

На Солнце продолжается череда вспышек класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 — уровень M2.8 (сильная)», — говорится в публикации.

С 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошло уже несколько вспышек класса М, только накануне их зарегистрировали две. Наиболее мощной из них стала вспышка уровня М4.4, случившаяся 5 августа.

По прогнозам специалистов, на Земле в пятницу, 8 августа, ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря, пишет РИА Новости.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.