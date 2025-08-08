Общество

Сотрудница ОМВД провела спортивное утро в псковском детском саду

Сотрудница ОМВД провела спортивное утро в псковском детском саду, сообщили Псковской Ленте новостей в ОМВД России по Псковскому району.

Фотографии: ОМВД России по Псковскому району

В рамках проведении акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченному к Всероссийскому дню физкультурника, старший инспектор ПДН ОМВД России по Псковскому району Алексеева В.А. посетила детский сад «Страна детства»».

Сотрудница ОМВД провела спортивное утро с воспитанниками детского сада, показав ребятам упражнения.

В ОМВД отметили, что зарядка очень всем понравилась, дети даже не хотели отпускать представительницу правопорядка.