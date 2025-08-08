Общество

Александр Козловский: В Гдове с нетерпением ждут асфальтирования дороги до Самолвы

Рабочую пятницу депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел в Гдове. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Яркий, сложный край с уникальным природным и человеческим ресурсом и острым дефицитом кадров. Жители Самолвы обратили внимание, что памятник, который открывал Владимир Владимирович Путин, имеет огромный потенциал и поделились несколькими интересными идеями», - сказал Александр Козловский.

Ветеран СВО, новый фельдшер из Самолвы Андрей Головин-Кантемиров предложил усилить работу по патриотической работе. Было решено привлечь его к проекту «Единой России» «Историческая память».

«Поделились жители и проблемами. Главное, чего с нетерпением ждут – это асфальтирования дороги к памятнику. Есть проблемы с отключениями электричества, и при реализации проекта модернизации электросетей Гдовский район нуждается в особом внимании. Тревогу у людей вызывают сети водоснабжения и аварийное состояние одной из скважин. Все вопросы взяли в работу и обязательно расскажу о результатах», - добавил депутат.

Кроме того, он получил положительную оценку от жителей поселка Смуравьёво за вклад в ремонт самолета.

«Сфера образования развивается, строятся новые школы, но люди озабочены тем, как будут содержать эти современные объекты при остром дефиците кадров и отсутствии специалистов. Поспорили, но в итоге договорились, что надо нам самим обучать специалистов из числа местных жителей. Взял обязательство проработать тему подушевого финансирования на федеральном уровне – люди беспокоятся, что живут по очень старым нормативам и что нужен более гибкий подход», - заключил Александр Козловский.