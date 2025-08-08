Общество

Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз

Арбуз лучше всего покупать в августе, но самые спелые ягоды продаются ближе к сентябрю, по звуку он должен напоминать барабан: чем ярче и резонанснее звук - тем слаще арбуз, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов «Ерш» Алексей Разбоев.

«Очень важно выбирать арбуз в сезон, то есть тогда, когда в России он естественным образом спеет от яркого солнца. Такой арбуз реже не содержит нежелательные вещества и, соответственно, более безопасен для организма человека. У нас традиционно сезон арбуза начинается в начале августа, а самая активная пора урожая приходится на сентябрь. Тогда на прилавках продается спелый арбуз. В октябре ягода чаще уже переспевшая», - указал Разбоев.

Он добавил, что лучше отдать предпочтение арбузам из Краснодарского края, Ростовской области или Астраханской области - «там лучше климат и меньше риска превышения нитратов».

При выборе арбуза важно обратить внимание на размер и вес: как правило крупный арбуз вкуснее, спелее и сочнее. «Впрочем, и арбузы небольшого размера бывают достаточно спелыми, но в большом варианте шансы купить хорошую ягоду выше. При равных габаритах спелый арбуз гораздо тяжелее за счёт высокого содержания воды. Не покупайте треснувшие или мятые арбузы - там быстрее размножаются микроорганизмы», - подчеркнул бренд-шеф.

«Говорят, что арбуз следует выбирать по звуку: постучал по ягоде и все понятно. В этом есть своя правда, если знать какой звук свидетельствует о зрелости плода. Чем ярче и резонанснее звук - тем слаще арбуз, он должен напоминать барабан», - отметил Разбоев.

Он уточнил, что желтое пятно на арбузе - также хороший признак спелой ягоды. «Так называемое земляное пятно свидетельствует о том, что арбуз долгое время пролежал на земле и доспел. Также яркие и четкие полоски говорят о спелости ягоды. Стебелёк должен быть сухой и коричневый. Сочный и травянисто-зелёный означает, что плод срезали слишком рано», - пояснил собеседник агентства.

«Если у вас есть сомнения, попросите продавца провести тест. Кстати, можно купить лакмусовый тестер для самостоятельных проверок. Самый простой вариант - разрезать ягоду при вас. При разрезе мякоть должна быть ярко-алой, с мелкими белёсыми прожилками. Слишком бледная или волокнистая - указывает на недозрелость», - сказал он.

Разбоев сообщил, что у продавца также можно запросить документы. «Выбирайте плоды на развес у проверенных продавцов или фермеров. В крупных супермаркетах с сертификатами риск купить некачественную продукцию ниже. Избегайте стихийных лотков с арбузами без документов, особенно у дороги», - заключил он.