Общество

С 1 сентября дачникам запретят коммерческую деятельность на участках

Российским дачникам запретят вести коммерческую деятельность на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), соответствующий закон, разработанный по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, вступит в силу с 1 сентября.

Поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запретят использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности, за исключением огородничества, пишет РИА Новости.

«Не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности», — говорится в документе.

В частности, будет запрещено открывать на своем дачном участке хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что основные изменения будут внесены в Федеральный закон № 217-ФЗ и Земельный кодекс Российской Федерации.

«В последние годы правовое регулирование отношений, касающихся ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, претерпело ряд изменений, что также не всегда учитывается в смежном законодательстве», — подчеркивается в пояснительной записке.