Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес в Великих Луках
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Вакансии в «Россетях»
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Мошенники под видом операторов
Господин Рейтингомер
Последний шанс успеть на вечер романсов
Псков летние террасы
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
помощь фермерам СОБЫТИЕ
 
 
 
ещё Общество 08.08.2025 15:420 Тала Нещадимова: На выходных в регионе ожидается достаточно летняя погода 11.08.2025 10:250 В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг 11.08.2025 10:120 Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет 11.08.2025 10:000 «Двери в осень»: псковичек приглашают на женскую банную церемонию в «Гельдт» 11.08.2025 09:430 Минпросвещения назвало продолжительность нового учебного года 11.08.2025 09:300 С 1 сентября дачникам запретят коммерческую деятельность на участках
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

С 1 сентября дачникам запретят коммерческую деятельность на участках

11.08.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Российским дачникам запретят вести коммерческую деятельность на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), соответствующий закон, разработанный по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, вступит в силу с 1 сентября.

Поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запретят использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности, за исключением огородничества, пишет РИА Новости.

«Не допускается ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд без создания товариществ на землях, правовой режим которых не допускает осуществление таких видов деятельности», — говорится в документе.

В частности, будет запрещено открывать на своем дачном участке хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что основные изменения будут внесены в Федеральный закон № 217-ФЗ и Земельный кодекс Российской Федерации.

«В последние годы правовое регулирование отношений, касающихся ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, претерпело ряд изменений, что также не всегда учитывается в смежном законодательстве», — подчеркивается в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 198 человек
11.08.2025, 10:470 Президент Федерации силового экстрима Псковской области Антон Ковалев станет гостем программы «Железные люди» 11.08.2025, 10:420 «Молочный хуторок» в Печорском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 10:330 Музеи-усадьбы Мусоргского и Ковалевской в Псковской области закрыты на выходной 11.08.2025, 10:250 В российских ведомствах назначили кураторов по развитию качества госуслуг
11.08.2025, 10:120 Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет 11.08.2025, 10:000 «Двери в осень»: псковичек приглашают на женскую банную церемонию в «Гельдт» 11.08.2025, 09:520 Выпавшая из окна на улице Юбилейной в Пскове девушка находится в тяжелом состоянии 11.08.2025, 09:430 Минпросвещения назвало продолжительность нового учебного года
11.08.2025, 09:300 С 1 сентября дачникам запретят коммерческую деятельность на участках 11.08.2025, 09:150 В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров 11.08.2025, 09:000 Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку 11.08.2025, 08:400 ФСБ просит родственников пожилых россиян защитить их от вовлечения в терроризм
11.08.2025, 08:200 ДНК-оригами позволит выявлять вирусы с помощью обычного телефона 11.08.2025, 07:560 Число регионов России с двузначной инфляцией снизилось вдвое 11.08.2025, 07:300 Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 11.08.2025, 07:000 День белого гриба отмечают 11 августа
10.08.2025, 22:000 Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз 10.08.2025, 21:430 Кинолог напомнил об обязанности владельца убирать за собакой на прогулке 10.08.2025, 21:200 Дожди и грозы прогнозируют на территории Псковской области 11 августа 10.08.2025, 21:000 Юрист рассказала, что нужно сделать при смене фамилии
10.08.2025, 20:420 Кандидаты приглашаются на службу в псковскую отдельную роту охраны и конвоирования 10.08.2025, 20:202 В Госдуме назвали средний размер пенсии в России 10.08.2025, 20:000 Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку 10.08.2025, 19:400 Пропавшего год назад псковича со шрамом над глазом продолжает искать полиция
10.08.2025, 19:210 Назван способ получить максимальную пенсию после увольнения 10.08.2025, 18:550 Россиянка Слисева стала победительницей Всемирных игр в плавании 10.08.2025, 18:330 Песни Победы прозвучали в парке Пскова в исполнении юных музыкантов. ФОТО 10.08.2025, 18:070 Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий
10.08.2025, 17:451 В Москве представили похищенные фашистами иконы из собрания Псковского музея 10.08.2025, 17:250 Кинолог указал на грубые ошибки в воспитании маленьких собак 10.08.2025, 16:591 Публичный конфликт разгорелся в руководстве псковской писательской организации 10.08.2025, 16:440 В МВД заявили о способе мошенничества при помощи QR-кодов
10.08.2025, 16:230 В работе Telegram произошел технический сбой 10.08.2025, 16:030 В Великих Луках прошла Всероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» 10.08.2025, 15:400 Исследование показало, на что копят деньги россияне 10.08.2025, 15:200 Росреестр назвал самый молодой город в России
10.08.2025, 14:590 Захоронение непогребенных останков воинов прошло в деревне Поздноево. ФОТО 10.08.2025, 14:230 Музыкально-литературный подарок Пушкинскому заповеднику приготовил пермский молодёжный клуб 10.08.2025, 14:010 Работавшие в такси машины продаются в среднем на 21% дешевле 10.08.2025, 13:380 Умер режиссер Юрий Бутусов
10.08.2025, 13:200 Ливни ожидаются на юге и востоке Псковской области 10.08.2025, 13:000 Россиянам посоветовали делать скриншоты переписок с гадалками 10.08.2025, 12:401 Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности 10.08.2025, 12:150 Девушка выпала из окна на улице Юбилейной в Пскове
10.08.2025, 11:581 Борис Елкин:  Каждый день строители пишут свежую страницу в историю нашего города 10.08.2025, 11:410 На Земле завершилась магнитная буря 10.08.2025, 11:230 Александр Котов: Строитель – профессия, в основе которой лежит созидание и прогресс 10.08.2025, 11:010 Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов
10.08.2025, 10:400 Несколько рекордов установили на мультиспортивном фестивале в Пскове. ФОТО 10.08.2025, 10:170 Потомки бойца, погибшего при разминировании могилы Пушкина, посетили «Михайловское» 10.08.2025, 09:530 Автомобиль врезался в ворота колокольни Церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ВИДЕО 10.08.2025, 09:400 Россиянам напомнили о праве жильцов на преимущество для парковки во дворе
10.08.2025, 09:223 В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто 10.08.2025, 09:000 День строителя отмечают 10 августа 09.08.2025, 22:290 ФК «Псков» потерпел очередное поражение в первенстве Северо-Запада 09.08.2025, 22:000 Сезон полярных сияний открыли псковские астрофотографы
09.08.2025, 21:300 Почему ИИ не может навредить психике человека, рассказал психиатр  09.08.2025, 21:050 Медаль «50 лет совместной жизни» получила семья Васильевых на празднике Торошинской волости Псковского района 09.08.2025, 20:400 Жители Пушкиногорского района отметили День физкультурника. ФОТО 09.08.2025, 20:180 Новоржевской деревне Выбор исполнилось 594 года со дня основания
09.08.2025, 19:500 Фестиваль «Александрова дорога» прошел в Самолве 09.08.2025, 19:290 Тело погибшего от винта моторной лодки мужчины обнаружили в Гдовском районе 09.08.2025, 19:000 Конкурс пирогов проходит на международном фестивале «Взвар» в Невеле 09.08.2025, 18:450 Международный день коренных народов мира отмечает народ сето 9 августа
09.08.2025, 18:200 Наталья Федорова наградила жителей Дуброво Псковского района в честь Дня деревни 09.08.2025, 18:000 Работы по благоустройству центрального сквера стартовали в Середке 09.08.2025, 17:400 Российская интернет-энциклопедия «Рувики» подарит летние призы псковским авторам 09.08.2025, 17:200 Любовь Трифонова: Новоржевские спортсмены достойно представляют честь города и округа
09.08.2025, 17:000 Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись в Пскове. ФОТО 09.08.2025, 16:400 День физкультурника в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.08.2025, 16:190 Санкт-Петербургский неофолк проект Cailleach выступит на фестивале «Лешуга» в Пскове 09.08.2025, 15:510 В «Михайловском» рассказали о возможности попасть в «Музейную почту» даже в её выходные
09.08.2025, 15:350 Рекорд посещаемости забегов «5 вёрст» побит в Пскове 09.08.2025, 15:230 Спортивный праздник состоялся на ФОКОТе в Писковичах 09.08.2025, 14:550 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 10 августа 09.08.2025, 14:300 Ограничение скорости до 40 км/ч введут на участке трассы «Псков» под Гатчиной с 11 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru