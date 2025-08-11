Общество

В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

В России отсутствует эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья, но сохраняется риск завозных случаев, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. Также ранее сообщалось, что с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев - 2770 - выявили в городе Фошань.

«В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. Albopictus на территории Российской Федерации, эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует. Однако сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион», - рассказал Чуланов журналистам.

Он добавил, что из-за этого лицам, планирующим поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется носить закрытую одежду, использовать репелленты. Также необходимо находиться в помещениях, оборудованных специальными сетками для окон и дверей, или кондиционерами, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях.

«В случае, если по возвращении из поездки, у вас развились симптомы, характерные для лихорадки чикунгунья, обратитесь к врачу и сообщите ему о пребывании в эндемичной стране», - отметил он.

Лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus). Эта инфекция эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна, пишет РИА Новости.