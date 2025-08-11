Глава региона поздравил печерян с 81-й годовщиной освобождения края от фашистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского муниципального округа с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В понедельник, 11 августа, исполнился 81 год, как состоялось это важное событие.
Праздничные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Печорской земли от немецко-фашистских захватчиков, прошли в населенных пунктах округа накануне. Местные жители почтили память павших бойцов и мирных жителей, возложив цветы к воинских мемориалам.
Главное памятное мероприятие прошло в Печорах у стелы. Официальные лица округа и местные жители приняли участие в благодарственном молебне, который отслужила братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, и торжественной церемонии возложения цветов.
По традиции в этот день состоялось чествование жителей округа за добросовестный труд и активную общественную деятельность. За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почетный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Печникова, которая более 45 лет жизни проработала в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, в рамках празднования памятной даты отмечены юбиляры совместной жизни, молодожены и многодетные за сохранение семейных ценностей.
В учреждениях культуры Печорского округа работают выставки и проводятся мероприятия, посвященные 81-й годовщине освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков.
Напомним, город Печоры и район были освобождены от фашистов 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.