Общество

Глава региона поздравил печерян с 81-й годовщиной освобождения края от фашистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского муниципального округа с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В понедельник, 11 августа, исполнился 81 год, как состоялось это важное событие.

«Этот день объединяет все поколения жителей: кто сражался на фронтах и в тылу, кто поднимал из руин разрушенные города и тех, кто сегодня вкладывает свои таланты и мастерство в развитие и процветание родного края. В народной памяти навечно останется подвиг солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, печерян — всех, кто ценой своей жизни обеспечил будущим поколениям возможность мирно жить и трудиться. Самые теплые слова признания и уважения — в адрес наших дорогих ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины. Наш священный долг — хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с гордостью смотрим не только в прошлое, но и в будущее. Сегодня жители Печорского муниципального округа и всей Псковской области вносят свой вклад в общую Победу — заботясь о ветеранах, поддерживая бойцов, помогая семьям участников СВО. Спасибо за ваши мужество, неравнодушие и соучастие в судьбе нашей Родины», — отметил глава региона поздравительном адресе.

Праздничные мероприятия, посвященные годовщине освобождения Печорской земли от немецко-фашистских захватчиков, прошли в населенных пунктах округа накануне. Местные жители почтили память павших бойцов и мирных жителей, возложив цветы к воинских мемориалам.

Главное памятное мероприятие прошло в Печорах у стелы. Официальные лица округа и местные жители приняли участие в благодарственном молебне, который отслужила братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, и торжественной церемонии возложения цветов.

По традиции в этот день состоялось чествование жителей округа за добросовестный труд и активную общественную деятельность. За выдающийся вклад в развитие муниципалитета звания «Почетный гражданин Печорского муниципального округа» удостоена Вера Печникова, которая более 45 лет жизни проработала в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, в рамках празднования памятной даты отмечены юбиляры совместной жизни, молодожены и многодетные за сохранение семейных ценностей.

В учреждениях культуры Печорского округа работают выставки и проводятся мероприятия, посвященные 81-й годовщине освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, город Печоры и район были освобождены от фашистов 11 августа 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции.