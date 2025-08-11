Общество

Сергей Вострецов: Образование должно развивать, а не выматывать

Детям нужно время для спорта, патриотического воспитания и полноценного отдыха. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможность отмены домашних заданий для школьников, ссылаясь на чрезмерную учебную нагрузку. По его словам, в среднем ученики проводят за учёбой восемь–десять часов в день, что вызывает обеспокоенность у родителей и педагогов.

Володин отметил, что в мире существуют разные подходы к самостоятельной работе школьников — от творческих заданий до исследовательских проектов, которые помогают развивать критическое мышление, а не просто выполнять формальные упражнения. Однако в России нередко домашние задания превращаются в рутинную обязанность, которую ученики стремятся выполнить как можно быстрее — нередко с помощью искусственного интеллекта или готовых решений в интернете.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ на протяжении многих лет подчёркивает, что воспитание и обучение подрастающего поколения должно быть гармоничным. Важна не только академическая подготовка, но и формирование всесторонне развитой личности.

В СОЦПРОФ считают, что школьная программа должна оставлять достаточно времени для спорта, творческого развития, патриотического воспитания и полноценного отдыха. Это позволит снизить уровень стресса, укрепить здоровье детей и сформировать у них устойчивую мотивацию к учёбе.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал инициативу: «Мы поддерживаем идею разумного сокращения нагрузки на школьников. Образование должно развивать, а не выматывать. Наши дети должны иметь возможность не только выполнять школьные задания, но и участвовать в спортивных секциях, творческих кружках, волонтёрских и патриотических проектах. Эти сферы формируют сильный, ответственный и здоровый характер. Если ребёнок каждый день приходит домой уставший и без сил, это уже не образование, а изнурение. СОЦПРОФ всегда выступал за то, чтобы школа давала знания и одновременно оставляла место для детства».

Таким образом, дискуссия о сокращении или отмене домашних заданий выходит за рамки образовательных методик — это вопрос качества жизни и здоровья нового поколения. Профсоюзы СОЦПРОФ намерены продолжать отстаивать право детей на сбалансированное и полноценное развитие.