Общество

Общественники в Великих Луках проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

В Великих Луках стартовала ежегодная приемка образовательных учреждений к новому учебному году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Это традиционная процедура, во время которой комиссия, состоящая из специалистов управления образования, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора, а также представителей общественности и родительского сообщества, оценивает готовность школ и детских садов к старту образовательного процесса.

«Главная задача – проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность в школах, соблюдение требований СанПиН и наличие условий для качественного образовательного процесса учащихся. Так, 11 августа комиссия уже посетила среднюю школу №2, 5, 11, 17, инженерно-экономический лицей, а также детские сады №8, №22, №16, №23. В ходе мониторинга были осмотрены спортивные площадки и пришкольные территории. Нарушений не выявлено. Территории школ благоустроены, огорожены, имеется уличное освещение и видеонаблюдение. Соблюдены нормы пожарной и антитеррористической безопасности», - отметил секретарь Великолукского городского местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

В числе партийцев, принявших участие в «родительской приемке» в первый день акции, были исполнительный секретарь городского отделения партии Наталья Багрецова, секретарь первичного отделения Татьяна Ефимова, Светлана Шпакова, Евгений Цацко, члены депутатской фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Ирина Соловьева, Юлия Ярышкина. К ходе работы члены комиссии осмотрели учебные кабинеты, спортивные залы, столовые, территорию, прилегающую к образовательным учреждениям, отметив высокую степень готовности школ и детских садов, в которых побывали.

В течение недели представители городского отделения «Единой России» в лице членов политсовета, депутатской фракции в городской Думе, а также секретарей первичных отделений партии посетят остальные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования города.

В отделении партии напомнили, что одним из ключевых направлений народной программы «Единой России» является программа капремонта и строительства школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.